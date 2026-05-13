Маршруты городского транспорта изменятся в Бирюлеве Восточном с 16 мая

Маршруты общественного городского транспорта изменятся в Бирюлеве Восточном с 16 мая. Об этом передает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что это связано со строительством Бирюлевской линии метро. Изменения коснутся маршрутов № м88, м89 и 826.

В частности, автобусы маршрута м88 вместо Михневской улицы и одноименного проезда поедут по Загорьевскому проезду. Транспорт маршрута м89 будет следовать до станции Бирюлево-Пассажирская вместо Загорьевской улицы. Кроме того, маршрут 826 вместо части Михневской улицы будет временно идти по Загорьевскому и Михневскому проездам.

Ранее Дептранс предупредил о временном ограничении движения в центре Москвы. Запрет коснулся внешней стороны Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы и Боровицкой площади. Кроме того, недоступными стали Кремлевская, Москворецкая и Смоленская набережные, Большой Каменный мост.

