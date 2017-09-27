К тушению пожара на складе боеприпасов в Виннице привлечен самолет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины, сообщает "Вечерняя Москва". По предварительной версии, сдетонировали боеприпасы.

К ликвидации пожара привлекли более тысячи человек: 691 человек личного состава МЧС, 270 человек национальной полиции, 136 человек национальной гвардии Украины.

Также задействована различная техника и самолет. Помимо этого, на месте происшествия организована работа 30 медработников и 10 бригад скорой помощи, 30 человек министерства обороны Украины.

В тушении пожара на складе боеприпасов под Винницей задействован самолет и 149 единиц техники.

В небе над зоной происшествия для полетов закрыто воздушное пространство. Кроме того, изменены маршруты 14 поездов. Под личный контроль ситуацию с возгоранием взял премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По последним данным, в результате ЧП пострадали не менее двух человек.