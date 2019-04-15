Пожар вспыхнул на балконе дома на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар вспыхнул на балконе жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщили в ЦУКС столичного главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании поступила в 15:15. Пожар произошел в доме № 11, корпусе 4 на Нарвской улице, на седьмом этаже жилого дома.

В экстренных службах Агентству "Москва" рассказали, что в доме провели эвакуацию. В 15:54 возгорание на лоджии ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. Площадь горения составила около 5 квадратных метров.