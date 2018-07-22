Международная коалиция нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирии

Фото: AP/Hassan Ammar

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирии.

"Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов группировки ИГ (запрещена в России – прим. ред.), контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших" – сообщает агентство САНА со ссылкой на местные источники.

В середине апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Тогда сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета из 103. По словам президента РФ, Вашингтон использовал как предлог для атаки инсценировку применения химоружия против граждан Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку грубым и наглым нарушением международного права.

В Минобороны России также неоднократно заявляли о недопустимости попыток дестабилизировать обстановку в Сирии путем подобных провокаций.