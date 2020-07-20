Столичный Экзотариум откроют для бесплатного посещения с 20 по 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Любители снорклинга с 20 по 26 июля смогут посетить столичный Экзотариум абсолютно бесплатно. Единственное условие – наличие маски для снорклинга. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Сказано, что специально для любителей снорклинга организована акция "сухопутный аквалангист".

"Там (в Экзотариуме. – Прим. ред.) воссозданы уникальные природные сообщества – коралловые рифы, на которых проживают разнообразные виды рыб с рифов Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Нырнуть под воду, конечно, не получится, но вы можете заглянуть в неведомые морские глубины, где протекает совсем другая жизнь", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу.

По ее данным, в Экзотариуме можно увидеть около 100 видов коралловых рыб, актиний и самих кораллов, а также лангустов, морских ежей и морских звезд. Кроме этого, там живут рыбы-бабочки, рыбы-кузовки, южноамериканские муравьи-листорезы и земляные шмели.

Ранее стало известно, что в Московский зоопарк откроется новый вход, строительство которого завершится в 2021 году.