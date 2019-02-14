Собянин подписал постановление о включении 10 стартовых площадок в программу реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал постановление о включении 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда столицы. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщалось ранее, данное решение было принято в ходе заседания президиума правительства города.
Площадки расположены в восьми районах Москвы. Новостройки появятся на улицах Радужная, Гродненская, Красных Зорь, Олеко Дундича, а также во 2-м квартале Капотни, на Проспекте Вернадского, в Новохорошевском проезде и 1-й улице Машиностроения.
Включение в программу новых территорий, четыре из которых расположены на месте снесенных или сносимых зданий, позволит расселить 22 дома. Ожидается, что комфортное жилье получат пять тысяч горожан.
Всего в программу включены уже 318 стартовых площадок для строительства новых домов. Общая мощность всех территорий составляет 4,6 миллиона квадратных метров жилья.
По закону москвичи гарантированно получают равнозначную квартиру в том же районе. Те, кого такой вариант не устроит, могут получить равноценную или денежную компенсацию. Площадь нового жилья будет больше благодаря более просторным помещениям кухни, прихожей, коридора, ванной и туалета.
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