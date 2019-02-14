Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:59

Собянин подписал постановление о включении 10 стартовых площадок в программу реновации

мэр Москвы Сергей Собянин город недвижимость реновация

15:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление о включении 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда столицы. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщалось ранее, данное решение было принято в ходе заседания президиума правительства города.

Площадки расположены в восьми районах Москвы. Новостройки появятся на улицах Радужная, Гродненская, Красных Зорь, Олеко Дундича, а также во 2-м квартале Капотни, на Проспекте Вернадского, в Новохорошевском проезде и 1-й улице Машиностроения.

Включение в программу новых территорий, четыре из которых расположены на месте снесенных или сносимых зданий, позволит расселить 22 дома. Ожидается, что комфортное жилье получат пять тысяч горожан.

Всего в программу включены уже 318 стартовых площадок для строительства новых домов. Общая мощность всех территорий составляет 4,6 миллиона квадратных метров жилья.

По закону москвичи гарантированно получают равнозначную квартиру в том же районе. Те, кого такой вариант не устроит, могут получить равноценную или денежную компенсацию. Площадь нового жилья будет больше благодаря более просторным помещениям кухни, прихожей, коридора, ванной и туалета.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации

мэр Москвы Сергей Собянин город недвижимость реновация

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика