Началась отделка квартир в доме по программе реновации в СВАО

Рабочие приступили к отделке квартир в новостройке на улице Коминтерна. Дом, который собираются заселить уже в этом году, возвели в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент строительства.
Со слов главы ведомства Андрея Бочкарева, будущие жильцы получат квартиры с отделкой комфорткласса, которая не требует дополнительного ремонта. Общая площадь всех квартир составила семь тысяч 365 квадратных метров.
На стенах в комнатах появятся флизелиновые обои под покраску, а пол в санузлах, на балконах и лоджиях уложат керамогранитом.
В квартирах установят ванну, унитаз, раковину и полотенцесушитель. На кухне поставят плиту и мойку. Кроме того, в соответствии со стандартами программы, квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой и шпонированные межкомнатные двери.
"Комфортно жить в такой квартире можно и без дополнительного ремонта, а светлые тона стен, покрытия пола, нейтральные элементы дизайна интерьера позволят жильцам легко адаптировать отделку по своему вкусу", – заключил Бочкарев.
Также в каждом подъезде будут грузовой и пассажирский лифты, а на первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, творческие кружки и секции.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о включении 10 стартовых площадок в программу реновации. Территории, на которых построят новые дома, расположены в восьми районах столицы.
Программа реновации жилого фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. По ней жители ветхих пятиэтажек могут получить равнозначные квартиры в новостройках либо взять компенсацию стоимости своей квартиры, чтобы приобрести новое жилье.
В программу также включено благоустройство придомовых территорий и обустройство детских площадок.
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