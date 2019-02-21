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12:04

Началась отделка квартир в доме по программе реновации в СВАО

город строительство реновация

12:04

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Рабочие приступили к отделке квартир в новостройке на улице Коминтерна. Дом, который собираются заселить уже в этом году, возвели в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент строительства.

Со слов главы ведомства Андрея Бочкарева, будущие жильцы получат квартиры с отделкой комфорткласса, которая не требует дополнительного ремонта. Общая площадь всех квартир составила семь тысяч 365 квадратных метров.

На стенах в комнатах появятся флизелиновые обои под покраску, а пол в санузлах, на балконах и лоджиях уложат керамогранитом.

В квартирах установят ванну, унитаз, раковину и полотенцесушитель. На кухне поставят плиту и мойку. Кроме того, в соответствии со стандартами программы, квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой и шпонированные межкомнатные двери.

"Комфортно жить в такой квартире можно и без дополнительного ремонта, а светлые тона стен, покрытия пола, нейтральные элементы дизайна интерьера позволят жильцам легко адаптировать отделку по своему вкусу", – заключил Бочкарев.

Также в каждом подъезде будут грузовой и пассажирский лифты, а на первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, творческие кружки и секции.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о включении 10 стартовых площадок в программу реновации. Территории, на которых построят новые дома, расположены в восьми районах столицы.

Программа реновации жилого фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. По ней жители ветхих пятиэтажек могут получить равнозначные квартиры в новостройках либо взять компенсацию стоимости своей квартиры, чтобы приобрести новое жилье.

В программу также включено благоустройство придомовых территорий и обустройство детских площадок.

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