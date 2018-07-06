Выставка современного искусства открылась в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Зарядье" открылась выставка современного искусства, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В разных частях парка начали устанавливать скульптуры в стиле паблик-арт.

Например, при входе в "Зарядье" разместилась скульптура под названием "Бесконечная кривая" знаменитого китайского художника Веньцинь Чень. Она представляет собой четырехметровую фигуру в форме кольца и олицетворяет бесконечность времени и пространства, единение человека с живой природой и его открытость всему новому.

Под стеклянной корой разместилась двухметровая скульптура "Тюльпан" британского художника Симона Хемпселла. Арт-объект весит около 60 килограммов и повторяет форму цветка.

До конца июля в парке установят еще одну композицию – трехметровую движущуюся скульптуру в виде флюгера. Ее "крылья" вращаются в разные стороны на ветру, символизируя бесконечность нашей Вселенной. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, все три объекта простоят на территории парка до конца этого года.

Паблик-арт – это популярное по всем мире искусство, которое создается специально для общественных городских пространств под открытым небом: на улицах, площадях, в парках. Авторы, работающие в этом стиле, стараются напомнить жителям мегаполисов об утерянных связях друг с другом и окружающей средой.

