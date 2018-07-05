Санкции должны стать стимулом для снижения зависимости России от Запада – эксперт

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Продление санкций никак не отразится на отношениях с Евросоюзом, их продление должно послужить стимулом для возрождения отечественного производства. Такое мнение высказал в беседе с порталом Москва 24 политолог Сергей Михеев.

"Никак не скажется (продление санкций), потому что ничего не изменится. Фактически, это не меняет ничего в наших отношениях с Европой и нашем экономическом положении, потому что мы уже не первый год под этими санкциями", – считает эксперт. По его словам, санкции в ближайшей перспективе отменены не будут, поскольку это "слишком удобный инструмент влияния для американцев".

Политолог считает, что санкции, с одной стороны, тормозят развитие определенных проектов, но при этом "подталкивают к поиску эффективных решений". Выход из сложившейся ситуации Михеев видит в развитии отечественного производства.

"Единственное, что мы можем сделать – это развивать собственное производство, снижать свою зависимость от западных технологий, от торговли с Западом", - отметил эксперт.

Он добавил, что полной самодостаточности достичь невозможно, но "снижение зависимости от импортных технологий и товаров является стратегической целью руководства России".

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Санкции Европейского союза направлены на специфические сектора российской экономики. Экономические санкции против РФ ввели 2014 году. Поводом послужил конфликт на Украине. Позже ограничения неоднократно продлевались – в последний раз до 31 июля 2018 года.