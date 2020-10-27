Москва 24 покажет специальный репортаж "Такси для депутата"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 28 октября, в 21:30 в эфире телеканала Москва 24 покажут специальный репортаж "Такси для депутата".

Специальный корреспондент телеканала Москва 24 Федор Червяков попросил двух депутатов Государственной думы на несколько дней отказаться от водителей и передвигаться по городу на такси, чтобы понять, какие нужно принять законы для регулирования сферы перевозок.

Во время программы Червяков выяснил, действительно ли официальные сервисы безопаснее бомбил-частников и как можно навести порядок в такси.