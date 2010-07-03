Москва онлайн покажет концерт, посвященный 80-летию ВДНХ

7 сентября, в День города, на главной праздничной площадке на Тверской улице состоится концерт, посвященный 80-летию ВДНХ. На сцене прозвучит музыка, которая исполнялась на открытии ВДНХ (тогда ВСХВ. – Прим. ред.) после масштабной реконструкции в 1954 году. Оперные арии, народные и советские песни исполнят:
Анастасия Кикоть, солистка приморской сцены Мариинского и Большого театров;
Борис Рудак, солист Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского;
Анна Недорезова, солистка Antonin Dvorak Theatre (Чехия);
Владимир Целебровский, солист театра "Санктъ-Петербургъ опера" и приглашенный солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля (Казань).
Смотрите 7 сентября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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