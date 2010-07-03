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Москва 24

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14:11

Москва онлайн покажет концерт, посвященный 80-летию ВДНХ

Москва онлайн культура День города

14:11

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

7 сентября, в День города, на главной праздничной площадке на Тверской улице состоится концерт, посвященный 80-летию ВДНХ. На сцене прозвучит музыка, которая исполнялась на открытии ВДНХ (тогда ВСХВ. – Прим. ред.) после масштабной реконструкции в 1954 году. Оперные арии, народные и советские песни исполнят:

  • Анастасия Кикоть, солистка приморской сцены Мариинского и Большого театров;
  • Борис Рудак, солист Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского;
  • Анна Недорезова, солистка Antonin Dvorak Theatre (Чехия);
  • Владимир Целебровский, солист театра "Санктъ-Петербургъ опера" и приглашенный солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля (Казань).

Смотрите 7 сентября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: День города – 2019

Москва онлайн культура День города

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