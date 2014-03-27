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Происшествия

27 марта 2014, 10:39

Водители будут до суда решать вопрос о величине убытка в ДТП

законопроекты законы суды ОСАГО

Денежные споры по страховке будут решать до суда

Российское правительство рассмотрит законопроект, обязывающий автомобилистов и страховщиков проводить досудебное рассмотрение споров о ДТП.

Согласно тексту проекта, опубликованному на сайте кабинета министров, обязательное досудебное рассмотрение касается величины убытка от аварии и ограничения передачи или продажи права требования выплат.

Кроме того, Банк России сможет утверждать совместно с Минтрансом методику определения размера восстановительных расходов и проведения независимой техэкспертизы машины.

Также авторы нововведений уточняют положения законов, касающихся организации страхового возмещения в натуральной форме и возврата части страховой премии при досрочном прекращении договора ОСАГО.

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В настоящее время споры о том, сколько стоит ремонт пострадавшей в ДТП машины и кому требовать выплаты, решается в судебном порядке, при этом дело может рассматриваться несколько месяцев. Новая норма призвана ускорить процесс.

Документ был принят Госдумой в апреле 2013 года и сейчас находится на рассмотрении в правительстве России.

Кстати, в 2014 году появится пилотный вариант мобильного приложения, позволяющего водителям заполнять бланк Европротокола в электронном виде. Он предполагает оформить ДТП из двух машин, без жертв, только с имущественным ущербом. Оба водителя должны быть застрахованы по ОСАГО и не иметь разногласий по поводу аварии.

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