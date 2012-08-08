В каких соцсетях россияне ругаются больше всего - опрос

ИТАР-ТАСС

Российские пользователи предпочитают "ВКонтакте" и "Одноклассники" зарубежным соцсетям. При этом культура общения в отечественных соцсетях уступает западным Facebook и Twitter, пишет издание "РБК daily".

В то же время "ВКонтакте" лидирует по использованию бранной лексики и сильно отстает по богатству словарного запаса пользователей. В западных соцсетях, несмотря на литературный язык, больше агрессии и цинизма.

Согласно данным опроса, наибольшей популярностью у россиян пользуется "ВКонтакте" — соцсетью пользуются 36,5% опрошенных. Второе место занимают "Одноклассники" с 32,6% пользователей. На третьем месте Facebook с 14,4%, а Twitter и "Мой мир" признали своими площадками общения менее 10% интернет-пользователей.

Анализ содержания записей в соцсетях показал, что сквернословят больше всего "ВКонтакте" — на тысячу слов приходится в среднем 17,2 нецензурных слова. Чуть реже бранятся в "Моем мире" (16,3 ругательства), "Одноклассниках" (15,4) и Twitter (15,5). Наилучший литературный язык у российских пользователей Facebook. Здесь 1 тысячу слов приходится всего 12,8 бранных слов, аудитория обладает самым большим словарным запасом.

Что касается цинизма и агрессии в общении, этот признак выражен ярче всего у московских пользователей Facebook и наименее заметен у региональных пользователей "Одноклассников" и "Моего мира".

По данным исследователей, в России больше половины пользователей — женщины во всех без исключения соцсетях. Самой "мужской" соцсетью является Facebook: 46,3% его аудитории составляют мужчины и 53,7% - женщины. В "Одноклассниках" и "ВКонтакте" мужская доля не превышает 40%, почти такое же соотношение полов в микроблоге Twitter.

В опросе, проведенном коммуникационной группой "Византия", участвовали 2 тысячи пользователей социальных сетей в возрасте от 16 до 60 лет, из них 500 — жители столицы и полторы тысячи — из регионов. Отметим также, что в опросе не рассматривалась еще одна популярная у россиян социальная сеть – Livejournal.