Предварительные итоги референдума в Севастополе объявят после полуночи

По последним данным, 70 процентов избирателей проголосовали на референдуме в Крыму. Об этом сообщается на сайте референдума.

Первыми будут объявлены итоги голосования в Севастополе. Это сделают на концерте в центре города после полуночи по московскому времени, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходит референдум по статусу автономной республики. Как заявляют в МВД республики, референдум пока идет без нарушений и происшествий. За проведением общекрымского голосования следят наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции.

В бюллетенях референдума напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.