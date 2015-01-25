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Общество

25 января 2015, 09:24

В воскресенье температура в столице опустится до -10 градусов

погода снегопады облачность температура воздуха

Фото: m24.ru / Лидия Широнина

Синоптики не ожидают, что столицу в воскресенье, 25 января, накроет новый снегопад. Дневная температура воздуха опустится до -5-6 градусов, вечером столбики термометров покажут -8-10 градусов. Будет переменная облачность, сообщает центр погоды "Фобос".

Из-за облаков выглянет солнце, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Подобной погодой регион обязан западному крылу азиатского антициклона.

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Напомним, что накануне, 24 января, в Москве прошел сильный снегопад. С его последствиями боролись более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков.

За два дня в городе выпала примерно треть месячной нормы осадков. Как сообщает телеканал "Москва 24", за сутки на снегоплавильные пункты вывезено более четырехсот тысяч кубометров снега.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в январе в городе выпало почти вдвое больше месячной нормы осадков.

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