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Москва 24

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Общество

23 января 2015, 14:03

Количество осадков в январе вдвое превысило норму

погода Петр Бирюков осадки снег месячная норма

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Этой зимой в Москве может быть превышена норма выпадения осадков. При этом в январе осадков выпало почти вдвое больше месячной нормы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент M24.ru

Он также добавил, что с начала зимнего сезона уже выпало около 143 см снега. "У нас среднестатистическая норма - это 152 см, а до конца зимы еще два снежных месяца. Безусловно, тогда мы и скажем, что снега выпало гораздо больше нормы", - отметил Бирюков.

В связи со снегопадами коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы. На улицах города задействовано более 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе самосвалы.

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К ручной уборке снега привлечены 38 тысяч рабочих. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки. По словам Бирюкова, синоптики обещают, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 12 сантиметров снега, а за двое суток - до 22 сантиметров.

Напомним, в пятницу, 23 января, в столице ожидается облачность и до 6 градусов мороза. Днем в субботу будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха будет ноль - минус 2 градуса.

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