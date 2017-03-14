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Новости

14 марта 2017, 11:18

Общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала марта, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью с 13 на 14 марта температура воздуха в столице опустилась до минус 4 градусов, а по области – до минус 7.

Абсолютный максимум отрицательных температур для 14 марта был зафиксирован в 1917 году, тогда столбики термометра в столице опустились до минус 28,1 градуса.

Согласно прогнозу, на этой неделе холодные ночи будут 17 и 18 марта. Температура воздуха в городе также опустится до минус 4 градусов.

"Утро": температура в столице остается выше климатической нормы


Как отмечают синоптики, март в Москве будет теплым. Температура воздуха уже выше средней климатической нормы на 4–10 градусов. До конца месяца значения будут соответствовать началу апреля.

погода общество прогноз температура воздуха
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