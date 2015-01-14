Прошедший год вошел в десятку самых теплых в Москве

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Средняя температура в Москве в 2014 году составил 6,9 градусов тепла, прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах, сообщает телеканал "Москва 24". Вильфанд отметил, что в столице также было очень мало осадков, "лишь 72% от нормы - всего 691 мм".

Он добавил, что средняя температура воздуха в прошлом году отмечалась на уровне 2013 года. Таким образом, два последних года делят шестую строчку в списке самых теплых годов с 1891 года.

"Также стоит заметить, что девять из десяти самых теплых годов приходятся на XXI век, что делает последнее десятилетие самым теплым в истории", - заявил глава Гидрометцентра.

Напомним, что завершившийся 2014 год в Москве оказался самым солнечным и сухим в XXI веке. При этом июль 2014 года стал самым сухим месяцем за последние 130 лет - 4 миллиметра осадков.

Прошлый год был и очень теплым. В среднем температура воздуха превысила климатическую норму на 1,9 градуса. Продолжительность солнечного света за год в столице составила 2 168 часов. Также в 2014 году раньше, чем за всю историю метеонаблюдений, Москва избавилась от снега. Он сошел 7 марта.