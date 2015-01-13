2014 год стал самым солнечным и сухим в столице в XXI веке

Фото: ТАСС/ Роман Денисов

Завершившийся 2014 год в Москве оказался самым солнечным и сухим в XXI веке, сообщает ТАСС. В городе выпал только 491 миллиметр осадков.

При этом июль 2014 года стал самым сухим месяцем за последние 130 лет - 4 миллиметра осадков.

Прошлый год был и очень теплым. В среднем температура воздуха превысила климатическую норму на 1,9 градуса. За 14 лет теплее был только 2008 год, когда температура была выше нормы на 2,3 градуса. Продолжительность солнечного света за год в столице составила 2 168 часов.

Также в 2014 году раньше, чем за всю историю метеонаблюдений, Москва избавилась от снега. Он сошел 7 марта.

Напомним, в Европе синоптики зафиксировали абсолютный максимум среднегодовой температуры воздуха. Аномально теплой или "близкой к норме" погода на континенте была зимой, весной, а также в начале осени. Как отмечают метеорологи, даже в Арктике в 2014 году было не так уж холодно.