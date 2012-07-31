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Политика

31 июля 2012, 16:42

Оппозиция проведет пикет у здания СК, несмотря на запрет

оппозиция акции протеста Следственный комитет власть

ИТАР-ТАСС

Префектура Центрального административного округа Москвы отказала оппозиционерам в проведении пикета 2 августа у здания Следственного комитета РФ, тем не менее организаторы акции намерены провести ее.

Организаторы просили провести мероприятие с 18.00 до 21.00 с числом участников до 100 человек, передает РИА Новости.

В свою очередь, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов назвал ответ префектуры "юридически бессмысленным". "Ту бумагу, которую нам дали, иначе как юридически ничтожной назвать нельзя, потому что там не содержится ни отказа, ни предложения перенести акцию в другое место", - сказал Удальцов.

По его словам пикет все равно будет проведен, и на акцию будут приглашены депутаты.

Подобные пикеты оппозиции, как правило, заканчиваются задержаниями активистов. Так, 16 июля у здания СК полиция задержала четырех оппозиционеров, требовавших освободить задержанных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая.

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