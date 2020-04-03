Экочеллендж: москвичи пытаются обогнуть Москву, не выходя на асфальт

В последнее время москвичи проявляют небывалый интерес к маршруту "Зеленое кольцо Москвы" протяженностью 160 километров. Обогнуть столицу исключительно по паркам и скверам без выхода на уличный асфальт – это ли не мечта городского жителя? Мы поговорили с разработчиком зеленого маршрута Александром Советовым о том, как создавалась тропа, что уникального на ней можно найти и сколько москвичей уже прошли этот путь.

160 километров по зеленой Москве

Фото: предоставлено героем материала

История создания маршрута "Зеленое кольцо Москвы" родилась у жителя столицы Александра Советова в 2017 году. Занимаясь рогейном (вид спортивного ориентирования, при котором за 24 часа нужно набрать наибольшее число очков за посещение контрольных пунктов), мужчине приходилось много тренироваться, ходить пешком и бегать. Начал он с ближайшего Лосиноостровского парка, но уже после нескольких пробежек Александру стало скучно. Так и родилась идея создать длинный маршрут вокруг столицы.

Я задумал этот маршрут для тренировок, чтобы, не выезжая из Москвы, можно было проходить и пробегать большие дистанции. Была красивая идея – 100 километров за 24 часа. И я начал прокладывать этот маршрут по "Яндекс.Карте".

Первый групповой маршрут из пятерых энтузиастов состоялся 1 мая 2017 года. Но проложенный на карте путь в реальности оказался несколько сложнее. В разных местах группа натыкалась на заборы и ограждения, где-то были ямы или проводились ремонтные работы. Маршрут пришлось усовершенствовать. В этом помогли единомышленники, которые стали рекомендовать, где лучше обойти и какие участки добавить. Так, кольцо протяженностью 100 километров выросло сначала до 120, потом до 150 и в итоге остановилось на 160 километрах.

Сегодня уникальный прогулочный маршрут "Зеленого кольца" проходит по самым красивым природным местам Москвы. Он затрагивает Ботанический сад, пойму реки Яузы, Измайловский парк, парк "Кузьминки", музей-заповедник "Царицыно", Тропаревский парк, природный заказник "Воробьевы горы" и многие другие зеленые зоны столицы.

Пройти кольцо может каждый

Александр Советов возглавляет группу. Фото: предоставлено героем материала

Александр Советов выделяет четыре основные идеи "Зеленого кольца":

1. Физические тренировки, а следовательно, здоровье человека;

2. Единение с природой (на отдельных участках можно ходить целый час и никого не встретить);

3. Возможность увидеть уникальные памятники и архитектурные формы;

4. Получение удовольствия от общения с другими людьми при совместных выходах на маршрутах, новые знакомства.

На сегодняшний день в группе единомышленников более 2 000 жителей столицы всех возрастов (тех, кто уже обогнул Москву по зеленой тропе полностью, частично или планирует это сделать). Каждые 10-20 минут к группе присоединяется новый желающий покорить маршрут.



На маршруте "Зеленого кольца Москвы". Фото: предоставлено героем материала

Есть и спортсмены, которые бегают постоянно, преодолевая весь путь за сутки. Последний рекорд был установлен Григорием Лениным – он обогнул кольцо за 19 часов 54 минуты. Ходят по маршруту и целыми семьями. В числе первых кольцо преодолела семья Кузнецовых из четырех человек, дочке на тот момент было восемь лет.

Более 100 пожилых москвичей, занимающихся скандинавской борьбой, решили проходить кольцо частями. Начиная с декабря 2018 года они выходили на маршрут два раза в месяц, проходя отрезок в 7-8 километров за раз. Через полтора года, к февралю 2020 года, они замкнули кольцо. Самому старшему участнику группы было 82 года.

Уникальное рядом

На маршруте "Зеленого кольца Москвы". Фото: предоставлено героем материала

По зеленому кольцу можно ходить в любое время года, а сам путь начинается из наиболее удобной и ближайшей для вас точки.

Не надо ехать полдня туда-обратно на электричке, чтобы соединиться с природой. Здесь все под боком, все участки в пешей доступности от метро.



Жители мегаполиса, соскучившиеся по дикой природе, могут встретить на маршруте лосей, коров, коз, бобров, гусей, лебедей и другую живность. На тропе множество лесных массивов, более 50 водоемов и десятки километров вдоль набережных Москвы-реки и Яузы.

Москвичи часто лишь благодаря этому маршруту узнают об удивительных природных местах, находящихся недалеко от их домов. "Это поражает, когда люди живут в своем районе и не знают, какие у них красивые вещи под носом, – говорит Александр. – Бывает, проведешь человека по новому пути, а он удивляется: "Я тут всю жизнь жил и никогда не знал, что здесь такое зеленое место, всегда ходил по асфальту по улице".



На маршруте "Зеленого кольца Москвы". Фото: предоставлено героем материала

Людей просто поражает, что в Москве можно найти 160 километров зеленой территории, не выезжая из города.



В ближайших планах Александра и его единомышленников проложить маршрут диаметра "Зеленого кольца" со входом в Химках и выходом в районе Люблино. Путь будет проходить вдоль набережных Москвы-реки и через городские парки. В глобальной перспективе инициативной группы – создание сети экологических троп на всей территории России. А пока Александр продолжает изучать столицу и 21 марта приглашает всех желающих пройти вместе с ним 63 километра по "Зеленому кольцу Москвы" в честь его 63-летия.