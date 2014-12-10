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Общество

10 декабря 2014, 08:45

Все студенты РУДН из Африки прошли проверку на вирус Эбола - ректор

образование вирусы лихорадка Эбола медицина Вирус Эбола

Всех студентов РУДН из Африки проверили на вирус Эбола

Все африканские студенты Российского университета дружбы народов прошли проверку на вирус Эбола, сообщил "Интерфаксу" ректор вуза Владимир Филиппов. Однако он отметил, что подозрений на заболевание среди учащихся вуза не было.

"Подозрений не было. Хотя я говорил: "Вы должны подозревать". Нужно провести полное обследование, чтобы быть уверенными", - сказал Филиппов.

Он отметил, что студентов из африканских стран встречали в аэропорту, измеряли температуру тела, затем в обязательном порядке отправляли в стационар при университете. Там под контролем медиков Роспотребнадзора учащиеся находились около 20 дней.

Вместе с тем Владимир Филиппов заявил, что РУДН, несмотря на приказ Минобрануки, рекомендующий начать учебный год для студентов из Африки на два месяца позже - 1 ноября, решил не откладывать начало занятий.

"У нас был "карт-бланш" от министерства, но мы решили им не пользоваться", - отметил Филиппов. Он подчеркнул, что при принятии решения о своевременном начале учебного года, все риски были оценены. По словам ректора, руководство вуза исходило из того, чтобы слухи о возможном завозе опасного вируса не повредили учебному процессу.

"Нужно было сделать так, чтобы абсолютное число студентов этого не почувствовало. И это было сделано именно так - чтобы не распугать и панику не посеять", - сказал Филиппов.

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Отметим, по последним данным от лихорадки Эбола пострадали более 17,5 тысячи человек. При этом более трети из них умерли от болезни. Практически все погибшие - жители Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, где эпидемия Эболы свирепствует на протяжении нескольких месяцев.

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке минувшим летом. По имеющимся данным, первой жертвой болезни стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который съел мясо летучей мыши. Примерно через две недели эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.

В России не было зафиксировано ни одного случая заболевания Эболой.

Лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.

Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров. Отметим, что воздушно-капельным путем она не передается. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.

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