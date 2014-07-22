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22 июля 2014, 10:43

Мэр Москвы отправил в отставку главу метрополитена Ивана Беседина

метро мэр Москвы отставки Иван Беседин Сергей Собянин

Сергей Собянин отправил в отставку главу метрополитена Ивана Беседина

Сергей Собянин отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. Об этом мэр Москвы заявил на заседании правительства во вторник, 22 июля.

По словам Собянина, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Начальником метрополитена назначен Дмитрий Пегов. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.

"Дмитрий Владимирович - специалист в области транспортной безопасности, прошел полный путь от помощника машиниста до руководителя одного из самых перспективных направлений железной дороги", - сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, перед Пеговым поставлена сложная задача - вернуть доверие москвичей к метрополитену, доказать, что московский метрополитен по-прежнему является самым надежным и безопасным транспортом в мире.

Новый начальник московского метрополитена заявил, что в первую очередь намерен разобраться с причинами крушения поезда на Арбатско- Покровской линии. Пегов отметил, что в ближайшее время ему необходимо будет проверить все технологические процессы, существующие в метрополитене, для того, чтобы "такая трагедия в дальнейшем не повторилась".

Напомним, утром 15 июля на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" из-за резкого торможения с рельс сошли три вагона поезда. В результате ЧП 22 человек погибли и более 200 обратились за медицинской помощью.

С 1994 года работает на железнодорожном транспорте. Занимал должности помощника машиниста электропоезда локомотивного депо, машиниста электропоезда, машиниста-инструктора локомотивных бригад, заместителя начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской железной дороги.

В 2004 году был назначен на пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

С июня 2009 года занимает должность начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Именно Пегов курировал запуск первых скоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, составов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки и старт движения электропоездов "Ласточка" на целом ряде направлений по всей России.

Дмитрий Пегов имеет два высших образования. В 1997 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "Локомотивы (электровозы и электропоезда)" с присвоением квалификации инженера-электромеханика. В 2013 году – Государственный университет – Высшая школа экономики по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации юрист.

Помимо этого, Дмитрий Пегов имеет дипломы о дополнительной профессиональной переподготовке и повышении квалификации, в том числе по программе "Общественный транспорт и безопасность производственных процессов", а также степень MBA в Санкт-Петербургском государственном университете.

Дмитрий Пегов

Иван Беседин родился 13 февраля 1954 года в Баку. В 1976 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-электрик.

В 1985 году Беседин перешел на работу в Министерство путей сообщения СССР. Занимал должности главного эксперта, начальника отдела, первого замначальника главного экономического управления, начальника управления экономики и развития.

В 1992 году Беседин был назначен начальником Управления экономики и развития Министерства путей сообщения России. В 1993 году он стал заместителем министра, а спустя два года был повышен в должности до первого заместителя министра путей сообщения.

В 1999 году Беседин был назначен первым заместителем начальника Московской железной дороги.

С сентября 2006 по февраля 2011 был начальником Калининградской железной дороги.

7 февраля 2011 года он стал главой Московского метрополитена, сменив на этом посту Дмитрия Гаева. 22 июля 2014 года отправлен в отставку.

Иван Беседин

Сюжеты: Как работает власть , ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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