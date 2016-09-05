Атмосферная и ненавязчивая: как звучит музыка в стиле эмбиент и кто ее исполняет

Музей современного искусства "Гараж" запускает программу Mosaic Music, сообщают на официальном сайте организаторы.

Это будет серия музыкальных мероприятий, где выступят российские и зарубежные музыканты и художники, произведения которых стали важным элементом в истории развития музыки второй половины ХХ века.

juliannabarwick.com

Открывать программу Mosaic Music 5 сентября приедет Джулианна Барвик – молодая американская певица, сочиняющая свои композиции в стиле эмбиент. "Наслаивая и закольцовывая преимущественно бессловесные вокальные вариации гипнотического свойства, Барвик создает у слушателя чувство единения с чем-то прекрасным", пишут о ней на странице мероприятия.

Ее вокальные импровизации дополнит своими видеоработами молодой российский художник и стипендиат грантовой программы музея Евгений Гранильщиков. Прямо во время выступления Барвик, он будет монтировать отдельные видео, подбирая их скорость в зависимости от темпа музыки.

Эмбиент (англ. ambient – окружающий) – стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Это такое атмосферное и ненавязчивое фоновые звучание.

Возник в 1970-х годах, благодаря творчеству Брайана Ино, который использовал для создания своей музыки окружающие шумы и акустические инструменты. В СССР в стиле эмбиент работал Михаил Чекалин. На пике популярности этот стиль оказался в начале 1990-х (The Orb, Aphex Twin и др.).

Перед концертом мы решили разобраться, что из себя представляет эмбиент на примере разных видео, где звучит подобная музыка. И если у вас не получится пойти на концерт Джулианны Барвик, можете устроить себе его прямо на диване.

Видео: youTube/пользователь: JuliannaBarwickVEVO

Видео: youTube/пользователь: JuliannaBarwickVEVO

Видео: youTube/пользователь: Loc Mai

Видео: youTube/пользователь: hnsmagg

Видео: youTube/пользователь: Danilo Loffreno

Эмбиент состоит из элементов различных стилей – джаза, нью-эйджа, электронной музыки, рока, рэгги, современной академической музыки, этнической музыки и даже нойза. Сейчас очень распространен электронный эмбиент – такая смесь тихой музыки без определённого ритма и отдалённых голосов.

Видео: youTube/пользователь: Psybrations

Видео: youTube/пользователь: bancodegaia

Видео: youTube/пользователь: 2319728

Видео: youTube/пользователь: foxfirej2

Часто эмбиентный звуковой дизайн можно услышать в саундтреках к различным фильмам.

Видео: youTube/пользователь: Kyra Dawson

Видео: youTube/пользователь: ChrisBenoit4evar

Видео: youTube/пользователь: WesleySe7en

Подробное расписание Mosaic Music можно посмотреть здесь.

Всего планируется четыре концерта: 10 сентября выступит молодая нью-йоркская группа Moon Hooch, называющая свой стиль "пещерным" (cave music); 20 октября – восходящая звезда соул-музыки Лианн Ла Хавас, названная газетой The Sun "одним из самых ошеломляющих голосов своего поколения"; а 19 ноября – французский музыкальный проект М83, именовавший себя так в честь спиральной галактики Messier 83.