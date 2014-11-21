Московское УФАС России проверит аукцион по продаже 39 кинотеатров

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

21 ноября Московское Управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело против столичного департамента по конкурентной политике. Антимонопольщики недовольны условиями проведения аукциона по продаже 39 кинотеатров, сообщает пресс-служба ФАС.

Дело возбудили из-за жалобы муниципального депутата.

Заявитель счел несправедливым объединение 39 московских кинотеатров, принадлежащих госпредприятию "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей" (ГУП "ОДУИКК"), в один лот ценой более 9 миллиардов рублей.

По мнению депутата, подавшего жалобу, принять участие в аукционе, на котором выставлен такой дорогой лот, сможет только один крупный покупатель. В итоге он и купит кинотеатры по самой выгодной цене без конкурентной борьбы.

Как сообщил M24.ru директор ГУП "ОДУИКК" Александр Бурков, пока его предприятие не получало никаких жалоб от ФАС.

"Если предположить,что заявитель жалуется на ограничение конкуренции, то мы с этим не согласны. Половина кинотеатров, выставленных на торги, не работает. Поэтому можно сказать, что мы продаем одним лотом не кинотеатры, а объекты недвижимости. Конечно, как только нас привлекут к делу, мы предоставим все необходимые материалы и будем отстаивать свою позицию", - добавил Бурков.

В департаменте конкурентной политики M24.ru сообщили, что ФАС возбудила дело, не проанализировав рынок и не определив потенциальных участников аукциона. Поэтому обвинения антимонопольщиков в ведомстве считают неправомерными.

"Кроме того, нужно отметить, что депутат, подавший жалобу, ранее заявил, что сам хочет приобрести один из кинотеатров, включенных в состав лота. Поэтому называть его защитником публичных интересов было бы странно", - добавили в департаменте.

Напомним, 39 кинотеатров, принадлежащих государственному предприятию "ОДУИКК", выставили на торги в начале ноября. Здания объединили в один лот, начальная цена которого составила более 9 миллиардов рублей. В аукционе должны принять участие кинотеатры "Прага", "Родина", "Звездный", "София", "Нева", "Мечта", "Киргизия", "Алмаз", "Орбита", "Улан-Батор" и другие. Как ранее отмечали в правительстве Москвы, на их базе появятся новые городские культурные центры.