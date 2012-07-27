Мэр велел быстрее реагировать на жалобы портала "Наш город"

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин велел усилить контроль за своевременным исполнением работ, проводимых в ответ на жалобы москвичей на портале "Наш город". Мэр подчеркнул, что незначительные недостатки должны устраняться в кратчайшие сроки, сообщает РБК.

"Я попрошу префектов проанализировать работу, связанную со сроком исполнения работ по жалобам граждан. Большая часть замечаний, совершенно пустяковые, могут отрабатываться в течение нескольких дней. Если установили сроки, будем обязательно контролировать их исполнение. Если по срокам мероприятия не исполнены, значит, будем исполнителей наказывать", - заявил Сергей Собянин.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в июле 2012 года на портале было размещено около 3,5 тысяч сообщений, выражающих отношение жителей к состоянию ЖКХ и дорожного хозяйства в столице. Это на 4% больше, чем в июне. "В среднем у нас срок реагирования на комментарии в два раза ниже нормативного и составляет четыре дня", - признала заммэра.

Анастасия Ракова также отметила, что в ряде районов столицы муниципальные власти не укладываются в установленные сроки реагирования на замечания портала. Речь идет о районах Ховрино и Южное Тушино, а в случае с выполнением работ по благоустройству дворов - о районах Сокольники, Лосиноостровский, Останкинский, Тропарево-Никулино, Мневники и Царицыно. По ее словам, больше всего жалоб на некачественно выполненные работы поступает из ЮЗАО.

"Попрошу объяснительные у глав районов, пусть объясняются, почему не выполняют сроки", - ответил на сообщение Раковой мэр.