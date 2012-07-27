Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

27 июля 2012, 15:19

Мэр велел быстрее реагировать на жалобы портала "Наш город"

интернет мэр Москвы чиновники связь ремонт дворы Наш город власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин велел усилить контроль за своевременным исполнением работ, проводимых в ответ на жалобы москвичей на портале "Наш город". Мэр подчеркнул, что незначительные недостатки должны устраняться в кратчайшие сроки, сообщает РБК.

"Я попрошу префектов проанализировать работу, связанную со сроком исполнения работ по жалобам граждан. Большая часть замечаний, совершенно пустяковые, могут отрабатываться в течение нескольких дней. Если установили сроки, будем обязательно контролировать их исполнение. Если по срокам мероприятия не исполнены, значит, будем исполнителей наказывать", - заявил Сергей Собянин.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в июле 2012 года на портале было размещено около 3,5 тысяч сообщений, выражающих отношение жителей к состоянию ЖКХ и дорожного хозяйства в столице. Это на 4% больше, чем в июне. "В среднем у нас срок реагирования на комментарии в два раза ниже нормативного и составляет четыре дня", - признала заммэра.

Анастасия Ракова также отметила, что в ряде районов столицы муниципальные власти не укладываются в установленные сроки реагирования на замечания портала. Речь идет о районах Ховрино и Южное Тушино, а в случае с выполнением работ по благоустройству дворов - о районах Сокольники, Лосиноостровский, Останкинский, Тропарево-Никулино, Мневники и Царицыно. По ее словам, больше всего жалоб на некачественно выполненные работы поступает из ЮЗАО.

"Попрошу объяснительные у глав районов, пусть объясняются, почему не выполняют сроки", - ответил на сообщение Раковой мэр.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать