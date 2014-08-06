Документальное кино недели: политика ЮАР и подпольное искусство СССР

Фото: М24

Неофициальное искусство в СССР, группа "Новые художники" Тимура Новикова и расовая дискриминация в ЮАР. M24.ru - о документальных фильмах, которые показывают в Москве на этой неделе.

СРЕДА, 6 АВГУСТА

Фото: М24

Режиссер Иосиф Пастернак снял фильм "Черный квадрат" - о так называемом неофициальном искусстве в эпоху СССР. Герои ленты – художники Илья Кабаков, Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Вадим Сидур, Владимир Яковлев. Сегодня они признаны классиками современного искусства, но во времена хрущевской оттепели их творчество приравнивалось к андеграунду. В объективе Пастернака – события с 1957 по 1987 год.

Не обошел вниманием режиссер и знаковый эпизод в жизни каждого, причисляющего себя к неофициальных советским художникам. Речь о "Бульдозерной выставке"1974 года. Акцию, организованную на окраине Беляево, до сих пор считают одной из самых резонансных в СССР.

Фильм вышел в 1988 году.

Что: фильм "Черный квадрат" фильм "Черный квадрат" Где: Центр документального кино Когда: 6 августа в 17.00





ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА

Фото: М24

"Бирмингемский орнамент" - это совместный проект художника Юрия Лейдермана и режиссера Андрея Сильвестрова. Исследователи задались вопросом, насколько возможно размыть границу между актуальным искусством и современным кинематографом. Преодоление барьера достигается за счет перекреста новаторских форм поэзии, театра, музыки и существующих культурных традиций.

Итогом работы художника и режиссера стали ленты "Бирмингемский орнамент" и "Бирмингемский орнамент 2". Фильмы составлены из фрагментов, снятых в Москве, Подмосковье, Канске, Грузии, Финляндии, Японии и на Крите.

Фильм "Бирмингемский орнамент 2" вышел в 2014 году.

Что: фильм "Бирмингемский орнамент 2" фильм "Бирмингемский орнамент 2" Где: Центр документального кино Когда: 7 августа в 19.00





ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

Фото: cdkino.ru

Фильм "Сценарий апартеида" Эрона Дэвидсона и Аны Ногейры – это сравнение расовой дискриминации в ЮАР и некоторых политических и социальных тенденций, наблюдаемых в палестино-израильском конфликте.

В основу ленты положены архивные съемки и интервью экспертов. Картину будут показывать на английском языке.

Фильм вышел в 2012 году.

Для участия в показе необходима регистрация.

Что: фильм "Сценарий апартеида" фильм "Сценарий апартеида" Где: Институт Африки РАН Когда: 8 августа, в 18.00





СУББОТА, 9 АВГУСТА

Ольга Свиблова. Фото: М24

1980-е. О возможной политической катастрофе заявляют посредством искусства. Режиссер картины "В поисках счастливого конца" - директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Именно она на Всемирном экономическом форуме заявила, что Россию ждет путч.

Кстати, сценарий картины был написан за одну ночь в феврале 1991 года.

Фильм состоит из размышлений Дмитрия Пригова, Ивана Чуйкова и участников группы "Мухоморы".





Что: фильм "В поисках счастливого конца" фильм "В поисках счастливого конца" Где: Центр документального кино Когда: 9 августа, в 17.00





ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА

Фото: М24

В рамках проекта "Антология современного искусства" Евгения Митты и Александра Шейна зрителям представят картину, главным героем которой стал питерский авангардный художник и культурный деятель Тимур Новиков.

Новиков – человек, который не побоялся создать свое культурное пространство за пределами набившего оскомину соцреализма. Его стараниями в Санкт-Петербурге возникла группа "Новые художники". Вошли в нее не только художники, но и музыканты, композиторы, режиссеры.

Питерскими единомышленниками Новикова стали Георгий Гурьянов, Владислав Мамышев-Монро, Сергей "Африка" Бугаев, Олег Котельников, Виктор Цой, Сергей Курехин.

Фильм вышел в 2014 году.