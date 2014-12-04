Рисунки на Пречистенке: как в Москве появилась первая художественная школа

ДХШ им. Серова. Фото: serov.hol.es

В Москве работают десятки государственных художественных, музыкальных и хореографических школ. В свободное от основной учебы и работы время дети и взрослые совершенствуют в там свои таланты. Сетевое издание M24.ru запускает новый информационный проект. Мы будем писать о том, как работают самые известные и необычные творческие школы города.

Где располагается и как работает самая первая детская художественная школа Москвы – школа имени Серова; почему образовательные классы решили оборудовать в бывших жилых квартирах; зачем государственному учреждению коммерческие курсы и что губит художественный вкус школьников – об этом в нашем материале.

Екатерина Серова. Фото: из личного архива

Екатерина Серова, директор детской художественной школы имени В.А. Серова (правнучка Серова)

Екатерина Серова, директор детской художественной школы имени В.А. Серова (правнучка Серова)





История: от дворянской усадьбы до учебного заведения

"В 1934 году власти задумались о художественном обучении детей, которого в стране не было. Константин Морозов - директор Изобразительного техникума памяти 1905 года - предложил создать детскую изобразительную школу.

Первым ее директором стала ученица художника Архипова – Нина Васильевна Дубинина. На первых порах школа вмещала только 30 человек. Потом количество учеников дошло до 100.

ДХШ им. Серова. Фото: serov.hol.es

Вскоре выяснилось, что площади того здания, в котором располагалась школа, не достаточно. Правительство решило передать школе городскую усадьбу, где теперь и располагается детская художественная школа имени Серова.

Два века тому назад усадьба принадлежала дворянину Павлу Яковлевичу Охотникову. Это здание на Пречистенке. Охотников занялся его реконструкцией, однако сделать успели немного – московский пожар 1812 года, опустошив город, не пощадил и усадьбу.

Когда начали отстраивать Москву, на Пречистенке построили каменный особняк, в котором открыли мужскую гимназию – Поливановскую (Поливанов – известный тогда культурный и общественный деятель). Гимназия в здании находилась до революции. В ней учились многие известные люди, в том числе дети Толстого, Андрей Белый, Максимилиан Волошин.

После революции в здании находились квартиры некоторых академиков Академии художеств, расположенной напротив школы на улице Пречистенка, дом 21.Художественная школа там разместилась в 1954-м. До Великой Отечественной войны занятия проходили в помещении на Чудовке рядом с церковью Николая Чудотворца в Хамовниках. Прежде школа, по-видимому, находилась на базе училища 1905 года.

После того, как художественная школа переехала в бывшую усадьбу на Пречистенке, пересеклись две истории – знаменитого здания и первой художественной школы Москвы.

В 2001 году детской художественной школе №1 было присвоено имя великого русского художника Валентина Серова.

Кстати, здание на Пречистенке художественной школе принадлежит не целиком. Мы делим его с музыкальной школой имени Мурадели".

Традиции и современные технологии

ДХШ им. Серова. Фото: serov.hol.es

"У нас сохранились прежние традиции и методики. То есть это академическое классическое начальное художественное образование. Все наши преподаватели - действующие художники, многие - члены творческих союзов, несколько преподавателей имеют звание "Заслуженный художник". В 2014 году трем преподавателям нашей школы присвоено звание "Лучший учитель года".

Новые методики образования в школе удается внедрять благодаря современным технологиям. Мы открыли класс компьютерной графики. Преподаватели для того, чтобы иллюстративный материал показывать детям, ищут в школьной библиотеке нужную литературу и пользуются интернетом.

У нас, например, есть предмет "История искусств", на котором часть урока педагог объясняет новый материал, а потом показывает фильм на эту тему. Диски с фильмами покупает школа. Преподаватели показывают иллюстративный материал, включающий иллюстрации работ известных художников, фотографии известных памятников архитектуры и фильмы посвященные истории искусств".

Евгений Лапин. Фото: serov.hol.es

Педагоги-основатели школы

"Я бы отметила педагогов, которые внесли большой вклад в создание школы. Это Рожков Владимир Акимович - первый завуч школы, проработал бессменным завучем более 40 лет. Владимир Акимович блестящий мастер пейзажной живописи. Лапин Евгений Владимирович был директором школы до 2000 года. Он являлся великолепным мастером живописи. Ему свойственны богатая фактура мазка, сложный колорит и любовь к цвету.

Куликов Виктор Петрович - художник театра и кино. Преподавал в школе с 1958 - 2001год, до конца своей жизни. Был награжден многими дипломами МСХ РСФСР. Его работы находятся в Научно-исследовательском музеи Российской академии художеств.

Макеев Виктор Иванович - первый выпускник школы, выпуск 1939 года. Виктор Иванович - Народный художник РФ".

Как поступить. Бюджет и коммерческие группы

ДХШ им. Серова. Фото: serov.hol.es

"Чтобы поступить в нашу художественную школу нужно пройти творческий конкурс. Сдают три экзамена: рисунок, живопись, композиция. Каждый экзамен длится три часа. На экзамены отводится три дня. Чтобы быть допущенными к экзаменам, дети должны пройти собеседование у преподавателей, которые смотрят работы и оценивают, готовы ли ребята сдавать экзамены.

В первый класс берем детей в возрасте 11-12 лет. Учатся они четыре года. В конце обучения защищают диплом. После они получают диплом об окончании нашей школы.

Наши ребята выпускаются в возрасте 15-16 лет. Это делается для того, чтобы у детей было время подготовиться к поступлению в вуз. Не все дети хотят быть художниками, они могут поступать в любой вуз, не обязательно художественный.

Учатся у нас в основном москвичи, так как школа не располагает возможностью разместить детей из других городов.

Конкурс в школе – 6 - 7 человек на место. У нас есть бесплатное обучение. На бюджете учатся около 450 человек. В общей сложности у нас занимаются 700 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Работают также подготовительные коммерческие группы. Там дети готовятся к экзаменам. В эти группы мы берем всех желающих. В 2014 году открыли несколько групп для детей, чей возраст превышает положенный для поступления – от 13 до 16 лет.

Начальные коммерческие группы называются "Основы изобразительного искусства", а последние два года дети занимаются в подготовительных группах, готовятся к поступлению в художественную школу.

В коммерческие группы набор идет в течение всего года. Бывает, дети записываются, но перестают ходить: заболевают, переезжают, понимают, что им не интересно заниматься. Сложно, когда в сформировавшуюся в сентябре группу вливается новый ученик, ведь ему все нужно объяснять заново. Но мы идем на такой риск".

Талантливые выпускники

ДХШ им. Серова. Фото: serov.hol.es

" Это Александр Руковишников, который учился в школе в 1967 году. Он действительный член Российской академии художеств, профессор МГХИ имени В.И.Сурикова.

Еще один талантливый выпускник – Геннадий Корягин .Сейчас он возглавляет детскую художественную школу имени Врубеля.

Многие наши выпускники продолжают обучение в Суриковском институте, Строгановке, МАРХИ".

Частные студии или государственные школы?



"Только в России существует система бесплатных государственных художественных и музыкальных школ, которые дают хорошее академическое образование. Альтернативы этому нет ни в какой другой стране. Частные студии не идут ни в какое сравнение с государственным образованием".

Что запрещают рисовать детям

ДХШ им. Серова. Фото: serov.hol.es

"Проблемы есть, но касаются они не преподавания, а того, что дети в общеобразовательных школах сильно загружены, в художественную школу приходят уставшими.

Негативно на формирование детского художественного вкуса влияют альтернативные виды искусства, которые пропагандируются в интернете. Например, фэнтези. Для дипломников у нас есть ряд тем, которые мы не разрешаем отражать в работах, – это ужастики, фэнтези, комиксы".

Работа на самоокупаемость



"Государственная финансовая поддержка нам поступает регулярно, но денег не хватает. Тенденция такая – власти хотят, чтобы художественные школы зарабатывали как можно больше самостоятельно. Поэтому часть расходов перекладывает на школы. Поскольку нам разрешили открывать коммерческие отделения, то государство считает, что частично из внебюджетных средств можно оплачивать коммунальные услуги".

Мнение эксперта Государство выделяет нам субсидию по госзаданию. Это частично покрывает коммунальные услуги и минимальный размер оклада труда педагогов, который составляет приблизительно 350 рублей в час, в зависимости от категории педагога. Такая зарплата неприемлема для современного уровня жизни. Поэтому педагоги имеют возможность в стенах нашей школы вести коммерческие группы, которые работают с 2008 года. В связи с открытием этих групп педагоги имеют возможность дополнительного заработка. Государство выделяет нам субсидию по госзаданию. Это частично покрывает коммунальные услуги и минимальный размер оклада труда педагогов, который составляет приблизительно 350 рублей в час, в зависимости от категории педагога. Такая зарплата неприемлема для современного уровня жизни. Поэтому педагоги имеют возможность в стенах нашей школы вести коммерческие группы, которые работают с 2008 года. В связи с открытием этих групп педагоги имеют возможность дополнительного заработка. Проблема не только в финансировании. Мы могли бы расширять школу, проводить выставки и конкурсы в ближайшем и дальнем зарубежье, где к нам проявляют интерес, – в Китае, Чехии, Франции. Но у нас нет времени на реализацию этих проектов, так как у администрации очень большая отчетная загруженность для департамента культуры, департамента финансов и других госструктур. Что касается ремонта здания школы, то все не так плачевно, как может показаться. Хоть здание и старое, но внутренняя реконструкция здесь достаточно прочная. В 2011 году отремонтировали фасад. Нужна не столько реконструкция, сколько расширение. Нам не хватает площади для занятий, количество желающих учиться гораздо больше, чем мы можем себе позволить. Александра Серова заместитель по административной работе художественной школы имени Серова



В следующем материале читайте о художественной школе для взрослых - "Свободные мастерские" при Московском музее современного искусства.

Алла Панасенко