Фото: fcdynamo.ru/

Московские динамовцы обыграли пермский "Амкар" со счетом 3:2. Матч 9-го тура российской футбольной премьер-лиги состоялся 22 сентября.

В составе "бело-голубых" забитыми мячами отметились Якоб Яншер (29), Кевин Кураньи (78) и Александр Кокорин (83). Со стороны "Амкара" голы забили Мартин Якубко, который и открыл счет матча на 25-й минуте, и Михал Брезнаник, поразивший ворота в дополнительное время – на 92-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции главные тренеры обеих команд дали свои комментарии к игре. Главный тренер "Динамо" Дан Петреску назвал результат важной победой и поздравил свою команду.

"Игра была непростая, особенно когда соперник вел в первом тайме. Еще предстоит много работы, но на первый план сегодня выходил именно результат", – сказал Петреску.

В свою очередь главный тренер "Амкара" Николай Трубачев также поздравил соперников, и хотя он отметил, что амкаровцы расстроены результатом, все же поблагодарил их за игру.

"Хочется поблагодарить ребят за то, что они проявили характер, волю к победе и свои самые лучшие качества. Они показали, что у нас есть коллектив, есть настоящая команда, и я рад, что точку в этом матче поставили именно наши футболисты, забив второй гол. За это им большое спасибо", - добавил Трубачев.

После этой победы "бело-голубые" покинули последнее место в турнирной таблице, опередив "Мордовию" и нижегородскую "Волгу". Следующий матч динамовцам предстоит провести с командой ЦСКА. Игра состоится 30 сентября.