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Спорт

17 июля 2012, 11:07

Москвичи выиграли бронзу ЧЕ по баскетболу среди инвалидов

баскетбол инвалиды чемпионат Европы департамент физической культуры и спорта Москвы спорт

Фото с сайта Вести.ру

В составе российской сборной глухих баскетболистов выступил московский клуб «Глория», а также два представителя Новокузнецка.

Сборной пришлось играть в группе против фаворитов турнира: Литвы, Словении, Великобритании, Хорватии и Израиля. В ходе турнира впереди россиян оказались только литовцы и словенцы.
Битва за третье место принесла российским баскетболистам бронзу, говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта.

В материале отмечается, что это первая медаль в истории российского баскетбола среди инвалидов по слуху на чемпионатах Европы.

В матчах особо отличился Дмитрий Гусев, который по итогам соревнований был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира.

Впереди у сборной - сурдлимпиада, которая пройдет в следующем году.

Чемпионат Европы по баскетболу среди инвалидов по слуху проходил в турецком городе Конья.

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