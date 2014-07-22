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Владимир Путин подписал закон о реформировании системы ОСАГО, соответствующий документ размещен на официально портале правовой информации.

Согласно тексту документа, с 1 октября 2014 года лимит выплат в ОСАГО за имущественный вред составит 400 тысяч рублей (было – 120 тысяч рублей), с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей (было – 160 тысяч).

"Мы понимаем, что будет рост мошенничества, но нам "обрезают" количество дней, которые нам оставляют на рассмотрение заявлений - вместо 30 дней нам сделали 20, и за это время мы не все успеем сделать", - рассказал телеканалу "Москва 24" гендиректор "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров.

Кроме того, изменится модель расчета и установления тарифов ОСАГО благодаря тарифному коридору с верхней и нижней границами, а Банк России сможет утверждать совместно с Минтрансом методику определения размера восстановительных расходов и проведения независимой техэкспертизы машины.

Также с 1 октября 2014 года снижается с 80% до 50% уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении размера выплат на ремонт машины.

Поправки уточняют и нормы об оформлении аварии без инспекторов ДПС: максимальный размер выплат для таких случаев увеличивается с 25 тысяч рублей до 50 тысяч (в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 400 тысяч).

Руководитель московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил: "Должно быть законно понятно, что если есть расписка, то водитель не подпадает под статью КоАП "Сокрытие с места ДТП".

Время предоставления данных об аварии теперь составляет пять дней, при этом документы могут включать фото- или видеосъемку авто и их повреждений, а также данные спутниковых систем вроде ГЛОНАСС и GPS.

Еще два важных нововведения: можно будет заключать договор ОСАГО в виде электронного документа и устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования споров по договорам ОСАГО.

При этом с 1 января 2015 года предусматривается создание единой инфосистемы, содержащей информацию о договорах страхования транспорта (кроме железнодорожного) и договорах ОСАГО. Оператором системы будет профессиональное объединение страховщиков, порядок ее создания устанавливается ЦБ РФ.

"Мосгорсправка": Какие изменения ждут ОСАГО

Также в КоАП устанавливается ответственность за необоснованный отказ от заключения договора страхования либо навязывание дополнительных услуг. Штраф для должностных лиц составит 50 тысяч рублей.

Кстати, осенью 2014 года увеличатся тарифы на ОСАГО: страховка подорожает на 18-24%. При этом более половины автомобилистов спокойно воспринимают повышение тарифов на обязательное страхование. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, после введения ОСАГО в разы уменьшилось количество конфликтов на дороге.

"Мы понимаем, что лимиты нужно повышать потому, что стоимость самих машин стала дороже. Существеннейшим образом изменилась стоимость как запчастей, так и самих ремонтных работ", - рассказал генеральный директор страховой компании "Ингосстрах" Михаил Волков.