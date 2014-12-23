Маршрутные такси начнут принимать городские проездные в 2015 году

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К 2015 году маршрутные такси будут принимать билеты общественного транспорта Москвы и льготные проездные, сообщил на заседании президиума правительства заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в сервисе онлайн-референдумов "Активный гражданин" прошел опрос, по итогам которого оказалось, что москвичи выступают за введение городских проездных в маршрутках.

Добавим, что качество городских маршруток будут проверять "тайные пассажиры" - они станут ездить в частных автобусах и делать фотоотчеты.

Касательно билетов чиновник отметил, что новое тарифное меню позволило сократить очереди в кассы на 25%. Кроме того, по состоянию на декабрь 2014 года выдано более 2,5 миллиона карт "Тройка", сеть их пополнения достигла 1,5 тысячи точек. В результате картой оплачивается более 25% всех поездок на городском транспорте.

При этом доля многоразовых билетов выросла до 75%, а билеты у водителей наземного транспорта стали приобретать в 2,5 раза реже.

Заммэра добавил, что с 2010 года количество легальных такси выросло в семь раз, причем уже выдано 49 тысяч разрешений, планируется выдать еще 6 тысяч. Кроме того, за счет допуска такси на выделенные полосы сократилось среднее время поездки на такси.

Как изменятся маршрутки

Как подытожил Ликсутов, в планах московского правительства – организовать новые выделенные полосы, построить станции метро, убрать несанкционированную торговлю в подземке, развивать такси и обустроить новую транспортную навигацию.

В целом, по мнению заммэра, к 2020 году наземный транспорт будет перевозить 18 миллионов человек в день, и в связи с этим будет новая модель управления одной из составляющих этого транспорта – коммерческих перевозок.