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Культурное наследие

14 августа 2014, 15:03

Наследников архитектора Константина Мельникова хотят выселить из дома

Дом Мельникова культурное наследие Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева наследники

Родственников архитектора Мельникова пытаются выселить из дома

Родственники архитектора Константина Мельникова утверждают, что их пытаются выселить из знаменитого дома в Кривоарбатском переулке. Об этом изданию M24.ru сообщила проживающая в здании внучка Мельникова Екатерина Каринская.

Накануне жильцы, вернувшись с дачи, обнаружили у себя на территории сотрудников ЧОПа. Они долго не могли попасть внутрь, поскольку замки от дверей заменили.

"Я сижу в доме, не могу никуда выйти, вокруг находятся ЧОПовские машины для захвата, а еще толпа из музея архитектуры. Там даже была создана комиссия по описи движимого наследия, к которому музей не имеет никакого отношения", - заявила Екатерина Каринская.

В свою очередь, музей архитектуры им. Щусева выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что дом Мельникова станет его филиалом. "Мы действуем строго в рамках исполнения завещания сына великого архитектора — Виктора Мельникова, решение Минкультуры России — лишь первый шаг в длительной и кропотливой работе по созданию музея". Согласно завещанию Виктора Мельникова для музея должно быть выделено дополнительное помещение вблизи Дома Мельникова" - сообщается в релизе.

Однако дочь Екатерины Каринской Евдокия Сергушная в интервью каналу "Москва 24" рассказала следующее: "Захватчики говорят, что у них заключен договор с каким-то мифическим музеем Мельникова, который вообще не существует. Такого музея нет, с кем они заключили договор - это большой вопрос".

В музее им. Щусева заявляют, что подобные меры приняты в связи с тем, что сама Каринская не сможет сохранить наследие своего знаменитого деда. В качестве документа, подтверждающего законность притязаний на здание, комиссия использует решение 1996 года о признании прописки Каринской недействительной. Сама же наследница Мельникова отмечает, что оно "не было исполнено по обоюдной договоренности сторон".

"Она многие годы хранит этот дом, содержит и борется против строек, которые его разрушают. Она как исполнитель завещания хотела сделать дом-музей Мельникова", - говорит о матери Евдокия Сергушная.

Сама же Каринская жалуется на то, что не может выйти из дома. "Я даже не смогла отвезти вещи мужу, который после всего этого попал в больницу, пришлось передавать через подругу, но перед этим захватчики все разложили на ступеньках и сфотографировали. Там были только личные вещи моего мужа", - отмечает Каринская.

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Ранее женщина неоднократно обращалась к властям с требованием начать реставрацию знаменитого дома, но просьбы не увенчались успехом.

Историк архитектуры, генеральный секретарь DOCOMOMO Россия (организация занимается защитой архитектурного наследия модернизма) и друг семьи Николай Васильев задается вопросом, почему нельзя было мирно урегулировать проблему, и удивлен теми методами, который предпринял архитектурный музей им. Щусева.

"Ситуация на самом деле непростая, потому что в свое время долю в доме музея Щусева продала сенатору Cергею Гордееву другая внучка архитектора – Елена. В свою очередь, Гордеев передал долю музею архитектуры, который никак не мог мирно договориться с Екатериной Викторовной. Встает вопрос: зачем идти на крайние меры? Договориться ведь никогда не поздно", - сказал Васильев в интервью изданию M24.ru.

Сейчас Екатерина Каринская собирается писать в министерство культуры и в прокуратуру ведь, по ее словам, из дома были украдены деньги.

Дом Мельникова

Дом Мельникова был построен в 1927–1929. На первых двух этажах были расположены жилые комнаты, а на верхнем — мастерская сначала Константина, а потом и его сына Виктора Мельникова. Предполагалось, что дом станет экспериментальным, а позже его архитектура будет использована при строительстве домов-коммун.

В 2002 году компания "Трастойл" пыталась построить рядом с домом торгово-развлекательный комплекс, а это могло бы привести к разрушению фундамента дома, но в 2011 году в результате многочисленных судебных разбирательств площадь предполагаемого комплекса существенно уменьшилась. Дом Мельникова включен во все мировые путеводители и справочники по истории архитектуры.

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