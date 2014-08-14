Наследников архитектора Константина Мельникова хотят выселить из дома

Родственников архитектора Мельникова пытаются выселить из дома

Родственники архитектора Константина Мельникова утверждают, что их пытаются выселить из знаменитого дома в Кривоарбатском переулке. Об этом изданию M24.ru сообщила проживающая в здании внучка Мельникова Екатерина Каринская.

Накануне жильцы, вернувшись с дачи, обнаружили у себя на территории сотрудников ЧОПа. Они долго не могли попасть внутрь, поскольку замки от дверей заменили.

"Я сижу в доме, не могу никуда выйти, вокруг находятся ЧОПовские машины для захвата, а еще толпа из музея архитектуры. Там даже была создана комиссия по описи движимого наследия, к которому музей не имеет никакого отношения", - заявила Екатерина Каринская.

В свою очередь, музей архитектуры им. Щусева выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что дом Мельникова станет его филиалом. "Мы действуем строго в рамках исполнения завещания сына великого архитектора — Виктора Мельникова, решение Минкультуры России — лишь первый шаг в длительной и кропотливой работе по созданию музея". Согласно завещанию Виктора Мельникова для музея должно быть выделено дополнительное помещение вблизи Дома Мельникова" - сообщается в релизе.

Однако дочь Екатерины Каринской Евдокия Сергушная в интервью каналу "Москва 24" рассказала следующее: "Захватчики говорят, что у них заключен договор с каким-то мифическим музеем Мельникова, который вообще не существует. Такого музея нет, с кем они заключили договор - это большой вопрос".

В музее им. Щусева заявляют, что подобные меры приняты в связи с тем, что сама Каринская не сможет сохранить наследие своего знаменитого деда. В качестве документа, подтверждающего законность притязаний на здание, комиссия использует решение 1996 года о признании прописки Каринской недействительной. Сама же наследница Мельникова отмечает, что оно "не было исполнено по обоюдной договоренности сторон".

"Она многие годы хранит этот дом, содержит и борется против строек, которые его разрушают. Она как исполнитель завещания хотела сделать дом-музей Мельникова", - говорит о матери Евдокия Сергушная.

Сама же Каринская жалуется на то, что не может выйти из дома. "Я даже не смогла отвезти вещи мужу, который после всего этого попал в больницу, пришлось передавать через подругу, но перед этим захватчики все разложили на ступеньках и сфотографировали. Там были только личные вещи моего мужа", - отмечает Каринская.

Ранее женщина неоднократно обращалась к властям с требованием начать реставрацию знаменитого дома, но просьбы не увенчались успехом.

Историк архитектуры, генеральный секретарь DOCOMOMO Россия (организация занимается защитой архитектурного наследия модернизма) и друг семьи Николай Васильев задается вопросом, почему нельзя было мирно урегулировать проблему, и удивлен теми методами, который предпринял архитектурный музей им. Щусева.

"Ситуация на самом деле непростая, потому что в свое время долю в доме музея Щусева продала сенатору Cергею Гордееву другая внучка архитектора – Елена. В свою очередь, Гордеев передал долю музею архитектуры, который никак не мог мирно договориться с Екатериной Викторовной. Встает вопрос: зачем идти на крайние меры? Договориться ведь никогда не поздно", - сказал Васильев в интервью изданию M24.ru.

Сейчас Екатерина Каринская собирается писать в министерство культуры и в прокуратуру ведь, по ее словам, из дома были украдены деньги.