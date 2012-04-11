"Формула качества": Шоппинг со стилистом

Шоппинг сегодня - это не бесцельное хождение по торговым центрам. Оказывается, для того, чтобы постичь основы шоппинга, нужно овладеть теорией. Хороший стилист предложит курс лекций, после которого вы будете знать все о собственном индивидуальном стиле и с первого взгляда сможете понять, нужна вам та или иная вещь или нет. С чего должен начинаться настоящий шоппинг и каков секрет хорошего гардероба, выясняла Алина Шувалова в программе "Формула качества".