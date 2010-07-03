Москва 24 покажет, как и где москвичи смогут проверить здоровье летом

30 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная павильонам "Здоровая Москва", которые скоро откроются более чем в 40 парках города. В течение всего лета москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье, пройти различные медицинские обследования.
Подробнее об этом расскажут:
Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения города Москвы;
Елена Громова, заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы;
Ольга Фефелова, директор ГБУ города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг";
Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы;
Наталья Кузенкова, главный врач городской поликлиники №68.
Смотрите трансляцию 30 мая в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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