Документальный фильм "Движ" покажут в эфире Москвы 24

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Премьера документального проекта "Движ" от режиссера Михаила Райхельгауза состоится в эфире телеканала Москва 24.

Участие в создании фильма принял куратор уличного искусства Михаил Огер. Лента приоткрывает завесу тайны над миром уличного искусства.

Легенды стрит-арта с миллионами фолловеров. Кто эти люди? Почему они выбирают улицы, а не галереи? И зачем они это делают, рискуя свободой и жизнью? Граффити – вандализм или искусство?

Из центра тусовки, куда не пускают посторонних, смотрите откровения уличных художников в пятницу в 0:10.