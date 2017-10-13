Вооруженные силы РФ подготовили более 800 сирийских саперов

фото: ТАСС

С февраля 2017 года противоминный центр Вооруженных сил РФ подготовил более 800 саперов в Сирии. Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России находится на территории Хомса.

Как рассказал газете "Известия" начальник центра полковник Игорь Михайлик, все выпускники, подготовленные в течение 2017 года, были оснащены российской экипировкой и оборудованием. Сейчас саперы уже приступили к работе.

Игорь Михайлик также отметил, что в центре на данный момент обучаются представители трех стран – Белоруссии, Армении и Казахстана, а представители еще двух начнут обучение с ноября. Заявки подали еще девять стран. При учебе используется сирийский опыт, но с поправкой на специфику конкретных стран.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!