Глава Истринского района отстранена от должности за мошенничество

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Глава Истринского района Подмосковья Анна Щерба отстранена от должности в рамках расследования уголовного дела. Женщине предъявлено обвинение в махинациях с землей - следствие установило, что она незаконно продала четыре земельных участка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Согласно материалам дела, в 2008 году Щерба незаконно подписала постановления, по которым четыре земельных участка общей площадью более 88 тысяч квадратных метров были выведены из федеральной собственности в муниципальную.





После этого Щерба организовала продажу всех четырех участков по заниженной цене компании "Азимут". Стоимость всех участков в результате сделки составила 560 тысяч рублей, хотя их рыночная цена превышала 6,5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что один из сотрудников письменно доложил главе района о необходимости отмены постановлений, Щерба не приняла никаких мер по "откату" сделки.

В настоящее время женщина содержится под домашним арестом, суд удовлетворил ходатайство защиты Щербы.