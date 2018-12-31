Новый год 1980-х. Как отмечали наши родители

Новый год сегодня – главный праздник страны. У него есть и свои традиции, и свои атрибуты, иными словами – настоящее лицо, образ во всей полноте. В нашей стране это семейный праздник. Его сопровождает дружная команда в составе: елка, салаты, шампанское, гости, подарки, телевизор, "Ирония судьбы" и пиротехника.

Кажется, что и 30 лет назад праздновали его так же. Пожалуй, что принципиальных отличий не найти, однако все-таки сама подготовка была иной. Поэтому портал Москва 24 приглашает вас на экскурсию по ключевым новогодним местам столицы 1980-х годов.

Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Советский лук – миссия невыполнима

Прекрасный пол всегда хочет выглядеть у нас на все 100, дома и на работе. Но в Новый год надо блистать, мужчины должны виться вокруг и рассыпаться в комплиментах. Сейчас это дело пары дней, в салоне или даже на дому вас быстро превратят из уработавшейся сотрудницы в королеву, а модный лук вы подберете на сайте, и он у вас будет через пару часов.

В Стране Советов все было сложнее – самое модное было вне магазина. Все отечественное было жутко неноским, антистильным, антонимом моды. Хотелось заграничного, а не туши-поплюйки и крема "Балет" или "Душистого вазелина для губ". Поглядите на Надю "Иронии судьбы" – ее платье было уникальным, пошитым на "Мосфильме". Достать что-то подобное за деньги – миссия невыполнимая, заказывали в ателье или шили сами по журналу Burda Moden.

Местом настоящего паломничества за косметикой был польский магазин "Ванда" – именно тут продавали последние новинки индустрии красоты, доступные за наличный расчет. Модницы мечтали о туши Louis Philippe, помаде и блеске Pollena или Pupa, тональнике "Жэмэ", лаке Kiki и конечно духах "Пани Валевска" или "Быть может", которые подарит муж. Отважные дамы не брезговали закупкой пудры Lancôme, духов Climat, а также других новинок парижских стилистов у нелегальных торгашей (фарцовщиков).

К услугам тех, кому не удалось что-то выцепить в "Ванде", были магазины стран социализма: "Ядран" – югославский, "Лейпциг" – ГДР, "Бухарест" – румынский, "Власта" – чешский, "Балатон" – венгерский.

Так что о том, каким трудом нашим мамам и бабушкам доставался мейкап, можно писать книги. "Красота – плод ударного труда!" – так можно было бы назвать плакат по данной теме, не иначе.

Где: "Ванда", Большая Полянка, 30. Лейциг, Академика Варги, 8/1

Фото: Клипиницер Борис/Фотохроника ТАСС

Еда, я завоюю тебя!

Дефицит касался и продуктов питания. Даже если кто и знает, что тогда был товарный дефицит, ощутить это на своей шкуре сегодня почти невозможно, ну разве что в наше время это может быть дорогой смартфон или редкий фрукт из Камбоджи. Тогда же дефицитно было все и постоянно, даже в столице.

Главные продукты запасались в холодильниках даже с октября, добывались в очередях в жуткой давке и духоте. Очередь – важный феномен той жизни, она была повсеместно. В то время в ходу был глагол "выбросили", но в принципиально ином значении. Он означал – "где-то в магазине появился крайне дефицитный товар (тортик, майонез, шампанское)". "В "Тортах" выбросили "Наполеон", – такую реплику понять сложно нам, привыкшим покупать все, на что есть финансы. А означало это, что знаменитое изделие наконец-то завезли в магазин "Торты".

За чем же охотились москвичи 1980-х в первую очередь? Целью был болгарский зеленый горошек, прибалтийские шпроты, дальневосточные кальмары и крабовые палочки, икра и сайра, сырокопченые колбасы, абхазские мандарины, майонез и "Советское шампанское", покупные торты. К услугам москвичей были универмаги ЦУМ, ГУМ, "Москва", "Елисеевский", "Новоарбатский", сети магазинов "Рыба" и "Океан", "Колбасы" и "Торты". Шла борьба, добычу надо выстоять, получить и, пробираясь сквозь толпы таких же, как и ты, вынести без потерь (если это тортик). Доставание отнимало немало времени перед новым годом.

Так что ту еду, которую уплетает голодный Лукашин в "Иронии", Надя готовила для любимого сильно заранее и потратила уйму времени. Поэтому, какой бы гадостью заливная не была, хозяйка ради нее стояла немало часов в "Океане", и говорить такое было оскорблением!

Где: "Торты" (Столешников переулок, 9), "Колбасы" (Лубянский проезд, 27/1 строение 1), Океан (Проспект Мира, 91, корпус 3), универмаг "Московский" (Комсомольская площадь, 6), гастроном (Малая Грузинская, 29), Магазин "Фрукты-Вино" в Столешниковом переулке, 7.

Фото: Коньков Александр/Фотохроника ТАСС

Телевизор паутину показывает

Тогда единственное медиаразвлечение, которое смотреть сейчас для кого-то "зашквар". Ну не книги же читать в Новый год. Конечно, было много живого общения, могли послушать пластинки или спеть под гитару Высоцкого. Человек с гитарой или с модным западным винилом мог стать королем новогодней ночи, знакомство с девушкой такому парню было гарантировано. Но телевизор с 1970-х годов также занял свое почетное место за праздником. Укрытый сверху тканевой салфеткой от пыли, он был главным достоянием в небогатой жизни, единственный канал актуальной информации и развлечения. Его содержали в чистоте и порядке, намывая тряпочкой экран. Если он ломался, чинили чаще сами, бегая за запчастями. В крайнем случае, бежали в магазин телевизоров, где мастер за скромные чаевые мог и детали достать, и починить так, чтобы паутину телевизор не показывал.

Центральное телевидение СССР единственный день в году 1 января вещало до шести утра. Весь день страну веселили юмористы, а в полночь обращался с посланием генсек. В новогоднюю ночь советский зритель ждал до четырех утра главной модной передачи – "Ритмы и мелодии зарубежной эстрады".

Это была нарезка с самыми модными тогда западными клипами, которые очень редко удавалось увидеть в те времена "железного занавеса". Выпуски состояли примерно из 15-20 клипов ABBA, Джо Дассена, Мирей Матьё, Далиды, Демиса Руссоса, звезд итальянской эстрады, берлинского балета "Фридрихштадтпаласт". Кстати, эта традиция жива и сегодня в новогоднем эфире некоторых телеканалов.

Где: "Электроника" (Ленинский, 78 и Ленинский, 99), Радиодетали (5-я Парковая улица, 34), "Орбита" (Смоленская улица, 7), "Мелодия" (Новый Арбат, 22).

Как мало изменилось в традициях празднования Нового года, но как переменился наш быт, наша жизнь. То, что прежде доставали часами, сегодня заказываешь за пять минут, раньше так боролись за модные вещи – сегодня их некуда девать. Но главное ведь далеко не это: бытовые вещи отступают на второй план перед вечными ценностями семьи, доброго общения и любви, у которых не выйдет срок годности.

Семен Извеков