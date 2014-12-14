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Конкурсы

14 декабря 2014, 21:17

"Мисс мира-2014" стала девушка из ЮАР

конкурсы красоты Мисс Мира

Фото: missworld.com

Конкурсантка из ЮАР стала победительницей конкурса красоты "Мисс мира-2014", который проходил в Лондоне. За победу боролись 125 участниц, сообщается на сайте премии.

22-летняя "мисс ЮАР" Ролен Штраус получила корону "Мисс Мира". Также определились победители в других номинациях.

Так, в первую пятерку топ-моделей вошли конкурсантки из Китая, Южного Судана, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Австралии.

В конкурсе талантов первенствовали девушки из России, Малайзии, Шотландии, США и Швеции. В спортивном конкурсе лучшие результаты показали мисс Финляндии, Венгрии, Сербии и Уэльса.

Пятерку победительниц мультимедиа-конкурса составили девушки из Голландии, Индии, США, Англии и Гайаны, а в конкурсе пляжной моды не нашлось равных участницам из Мексики, Швеции, Кении, ЮАР и Индии.

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