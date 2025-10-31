Форма поиска по сайту

Новости

Новости

31 октября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: собаки загнали рысенка на опору линии электропередачи в Забайкалье

Собаки загнали рысенка на опору линии электропередачи в Забайкальском крае. Сначала жители попытались помочь ему и подогнали кран. Потом пришлось вызвать спасателей. Они вкололи снотворное хищнику, поместили в клетку и отвезли в ветеринарную клинику. Там рысенка проверили на бешенство, а после этого отпустили в дикую природу.

Кубань с 3 ноября вводит запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Для таких машин будет предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Им уже пользуются грузовики. Проезд по переправе через Керченский пролив был запрещен после ее подрыва в октябре 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныерегионытранспортвидеоМитя КозачинскийДарья Ермаковапроисшествия

