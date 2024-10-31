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31 октября, 17:30

Происшествия

Москвичи пострадали от действий ветеринара-мошенника

Москвичи пострадали от действий ветеринара-мошенника

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Жительница столицы Елизавета пострадала из-за неквалифицированного ветеринара. Она экстренно вызвала его ночью на дом, так как ее экзотическая африканская ежиха по кличке Майя заболела. Приехавший лже-специалист Ринат Мурадов без осмотра диагностировал животному пневмонию и забрал на лечение. За его услуги хозяйка отдала почти 30 тысяч рублей и больше не видела свою питомицу.

Другая москвичка Анастасия вызвала ветеринара, когда ее кошка почувствовала себя плохо. Все тот же лже-доктор не осмотрел животное и посоветовал его усыпить, взяв за это 27 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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