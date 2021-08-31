В Нижне-Свирском заповеднике медведица растит четверых детенышей

Многодетное семейство косолапых попало в фотоловушку. Видео из Нижне-Свирского заповедника в Ленобласти разместили в Сети. У медведицы в начале лета появились на свет сразу четыре малыша. Все медвежата быстро растут, мать-героиня хорошо следит за ними. Зимовать ребята будут все вместе, в одной берлоге.

Рождение четверых детенышей у бурых медведей – очень редкое явление. Обычно в семье всего пара медвежат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.