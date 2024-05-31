Специалисты департамента природопользования обнаружили тритонов в парке "Измайлово"

В природно-историческом парке "Измайлово" теперь можно увидеть тритонов – маленьких амфибий, занесенных в Красную книгу Москвы. На особо охраняемой природной территории их обнаружили специалисты департамента природопользования.

По их словам, помочь в защите "маленьких драконов" могут не только экологи, но и простые москвичи. Тритоны медлительные и могут погибнуть под ногами пешеходов, поэтому гуляющих в парке призывают внимательно смотреть под ноги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.