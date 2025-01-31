Собак из Мещанского района передали в приют

В Мещанском районе спасли стаю собак, обитавшую на площадке для домашних животных. Информация о том, что животных увезли в приют, появилась в чатах жильцов. Сообщалось, что собаки громко лаяли и нападали на других питомцев.

Ожидается, что бездомным животным в приюте будет гораздо лучше и они смогут обрести дом.

Стаю приручил мужчина и игнорировал жалобы окружающих. Сейчас, по информации жителей, хозяина задержали, а площадку обещали продезинфицировать.

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