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31 января, 08:00

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Собак из Мещанского района передали в приют

Собак из Мещанского района передали в приют

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В Мещанском районе спасли стаю собак, обитавшую на площадке для домашних животных. Информация о том, что животных увезли в приют, появилась в чатах жильцов. Сообщалось, что собаки громко лаяли и нападали на других питомцев.

Ожидается, что бездомным животным в приюте будет гораздо лучше и они смогут обрести дом.

Стаю приручил мужчина и игнорировал жалобы окружающих. Сейчас, по информации жителей, хозяина задержали, а площадку обещали продезинфицировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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