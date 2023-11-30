Застрявшего в стене дома кота спасли в Зябликове

Кота, который накануне провалился в инженерные системы дома, удалось спасти. ЧП произошло в районе Зябликово. И, как уточняется, спасатели там разрезали металлическую решетку, однако кот увидел их, перепугался и сбежал.

Чтобы вернуть животное, спасателям пришлось использовать камеру. В результате кота удалось приманить, а затем его поймали. После спасательной операции животное напоили водой и передали в руки зоозащитников.

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