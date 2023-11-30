Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 22:00

Общество

Застрявшего в стене дома кота спасли в Зябликове

Застрявшего в стене дома кота спасли в Зябликове

"Мой район. Навигатор": "Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

Более 2 тысяч животных забрали из городских приютов с начала 2023 года

Москвичи рассказали, почему предпочитают государственные ветклиники частным

Орангутана из Московского зоопарка вылечили от пневмонии

Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

"Москвариум" готов принять обитателей пострадавшего севастопольского морского аквариума

У маленькой панды из Московского зоопарка прорезались нижние клыки

"Москвариум" готов принять обитателей пострадавшего севастопольского морского аквариума

"Москвариум" примет обитателей пострадавшего от шторма севастопольского морского аквариума

Кота, который накануне провалился в инженерные системы дома, удалось спасти. ЧП произошло в районе Зябликово. И, как уточняется, спасатели там разрезали металлическую решетку, однако кот увидел их, перепугался и сбежал.

Чтобы вернуть животное, спасателям пришлось использовать камеру. В результате кота удалось приманить, а затем его поймали. После спасательной операции животное напоили водой и передали в руки зоозащитников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика