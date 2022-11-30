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Москвичи спасли двух ушастых сов у зданий театров в центре столицы

Москвичи спасли двух ушастых сов у зданий театров в центре столицы

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Москвичи спасли двух ушастых сов у зданий театров в центре столицы. Редких птиц конфисковали у людей, которые предлагали с ними сфотографироваться. Дело в том, что нахождение на оживленной улице для сов большой стресс.

На данный момент изъятые совы находятся в Центре реабилитации диких животных. Как прокомментировали специалисты, этот птицы внесены в Красную книгу Москвы как уязвимый вид. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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