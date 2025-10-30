На портале mos.ru появился сервис "Моспитомец" для поиска животных из приютов

Новый сервис "Моспитомец" начал работу на официальном сайте мэрии. На платформе размещены анкеты более тысячи собак и кошек из 13 городских приютов. Сервис позволяет фильтровать животных по полу, возрасту, размеру и другим параметрам, а также пройти тест для подбора подходящего питомца.

Для встречи с понравившимся животным достаточно оставить заявку через кнопку "Записаться". В приютах будущих владельцев тщательно знакомят с питомцами, а волонтеры продолжают отслеживать судьбу животных после передачи в новые семьи.

