30 октября, 07:45

Технологии

На портале mos.ru появился сервис "Моспитомец" для поиска животных из приютов

Новый сервис "Моспитомец" начал работу на официальном сайте мэрии. На платформе размещены анкеты более тысячи собак и кошек из 13 городских приютов. Сервис позволяет фильтровать животных по полу, возрасту, размеру и другим параметрам, а также пройти тест для подбора подходящего питомца.

Для встречи с понравившимся животным достаточно оставить заявку через кнопку "Записаться". В приютах будущих владельцев тщательно знакомят с питомцами, а волонтеры продолжают отслеживать судьбу животных после передачи в новые семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

