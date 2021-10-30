В Екатеринбургском зоопарке устроили пир для животных

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка устроили пир для животных. Птицы и грызуны получили семечки, а бегемоты и медведи – целые тыквы.

Такой пир в этом зоосаде проводят много лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.