30 августа, 15:35

Парад корги впервые прошел на ВДНХ

Пушистые комочки любви и веселья: 30 августа на ВДНХ впервые прошел парад корги. По территории главной выставки страны прогулялись более 600 собак этой породы.

Главными темами костюмированного парада стали советские мультфильмы, лето, счастье и позитив. Программа мероприятия состояла из конкурса костюмов, прохождения полосы препятствий и корги-гонок. Самые милые, ловкие и быстрые участники получили призы.

В мир коротких лапок, виляющих задов и собачьих улыбок перенеслась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

